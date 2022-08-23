Произведен осмотр Сарсангского водохранилища в Карабахском экономическом районе (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22 августа представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов произвели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабахском экономическом районе.

Как сообщили Trend во вторник в ОАО, целью было проведение технического мониторинга Сарсангского водохранилища, ознакомление с текущей ситуацией, определение графика поступления воды из реки Тертер и сброса воды из водохранилища, создание основы для продолжения работы в этом направлении.

В основном обсуждались водораспределение и восстановление подачи воды на орошаемые земли. Также было согласовано, что такие встречи и осмотр водохранилища будут проводится регулярно и в будущем.

Отметим, что водохранилище, имеющее важное стратегическое значение, было построено по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, который в 1976 году лично участвовал в его открытии. Общая вместимость Сарсангского водохранилища на реке Тартарчай, одной из самых полноводных рек Азербайджана, составляет 560 миллионов кубометров. Посредством Сарсангского водохранилища, крупнейшего в Карабахском экономическом районе, орошаются 96 000 гектаров (Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Евлах и Геранбой). На плотине водохранилища построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 МВт.

В настоящее время по поручению Президента Ильхама Алиева на всех освобожденных территориях проводится большая работа по более эффективному использованию имеющихся и созданию новых водных ресурсов, восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)