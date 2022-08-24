БАКУ /Trend/ - Казахстан видит большой потенциал для развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов в ходе I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

По его словам, перспективы видятся в отраслях логистики, энергетики, строительства.

«В дальнейшем можно будет рассматривать и отрасль финансов. Кроме того, мы видим, как в Азербайджане развиваются промышленные зоны, где предпринимателям представляются большие поощрения. Наши компании заинтересованы в ведении предпринимательства на территории Азербайджана», - сказал Еренов.