Последние 3 дня для оформления предзаказа на Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4!

В Азербайджане продолжается предзаказ на новые мобильные девайсы от Samsung – складные смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, презентация которых состоялась 10 августа по всему миру. Предзаказ, который можно оформить на официальном сайте Samsung Azerbaijan и в любом из официальных дистрибьюторов Samsung – это не просто возможность получить новые девайсы одними из первых, но и смарт-часы Galaxy Watch4 и эксклюзивную гарантию Samsung Care+ в подарок.

Для того, чтобы оформить предзаказ, достаточно зайти на официальный сайт Samsung Azerbaijan, а затем, перейдя на сайт одного из дистрибьюторов, завершить его. При этом, Galaxy Z Flip4 будет доступен в Азербайджане в четырех цветах (фиолетовый, розово-золотой, синий и графитовый), его стоимость составляет 2499 манатов, в то время как Galaxy Z Fold4 предлагается в трех вариациях (бежевый, темно-синий и черный), а стоит 4199 манатов.



Страница для предзаказа на официальном сайте Samsung Azerbaijan



Крайний срок предзаказа – 1 сентября, а это значит, что у любителей складных смартфонов и технологических новинок есть всего лишь три дня, чтобы одними из первых ознакомиться с преимуществами новых моделей. Особенно стоит отметить гарантию Samsung Care+, которая может существенно сэкономить в случае повреждения дисплея любого из этих смартфонов. Samsung уже объявил о том, что экраны у новых девайсов – самые прочные из всей линейки Galaxy, но от неприятных ситуаций не застрахован никто.



Samsung Care+ это дополнительная защита устройства за пределами действия стандартной гарантии с возможностью выбора программы с защитой от механических повреждений дисплея со сроком действия до одного года. Поддержка и обслуживание осуществляются специалистами сети авторизованных сервисных центров и единой службы поддержки Samsung. Благодаря этой гарантии, вы заплатите только за сервисное обслуживание, а не запчасти. Помимо этого, каждый кто оформит предзаказ новых мобильных девайсов, получит в подарок смарт-часы Galaxy Watch4.



Более подробную информацию о новых девайсах Samsung можно получить на сайте Samsung Azerbaijan – www.samsung.com/az.