В 2022 году Россию посетило порядка 200 тыс. азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Россию посетило порядка 200 тысяч азербайджанцев.

Об этом сказал во вторник советник по работе с туристической индустрией председателя Управления по туризму Азербайджана Руфат Гаджиев, передает Trend.

По его словам, до конца года этот показатель приблизится к 300 тысячам.

«С 2017 года, до начала пандемии Россию ежегодно посещали порядка 900-920 тысяч человек. Однако в период пандемии, в частности в 2021 году, этот показатель значительно сократился - до 200 тысяч человек», - сказал Гаджиев.