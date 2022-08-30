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В 2022 году Россию посетило порядка 200 тыс. азербайджанцев

Экономика Материалы 30 августа 2022 16:06 (UTC +04:00)
В 2022 году Россию посетило порядка 200 тыс. азербайджанцев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году Россию посетило порядка 200 тысяч азербайджанцев.

Об этом сказал во вторник советник по работе с туристической индустрией председателя Управления по туризму Азербайджана Руфат Гаджиев, передает Trend.

По его словам, до конца года этот показатель приблизится к 300 тысячам.

«С 2017 года, до начала пандемии Россию ежегодно посещали порядка 900-920 тысяч человек. Однако в период пандемии, в частности в 2021 году, этот показатель значительно сократился - до 200 тысяч человек», - сказал Гаджиев.

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