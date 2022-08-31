Решение Тарифного совета Азербайджана в связи с бензином и дизельным топливом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана внесено внутреннее изменение в ценовую цепочку по автомобильному бензину марки Aİ-92 и дизельному топливу, при этом тарифы производителей были снижены до повышенных сумм акцизов, а оптовые тарифы сохранены на текущем уровне, сообщает в среду Trend.

Отметим, что решением Кабинета министров Азербайджана от 23 августа 2022 года “О некоторых вопросах, связанных с изменением уровня ставок акцизов на нефтепродукты и затратами на их транспортировку по территории страны” были внесены изменения в ставки акцизов на автомобильный бензин марки Aİ-92 и дизельное топливо.

Согласно постановлению, в связи с повышением ставки акциза на автомобильный бензин Aİ-92 с 42 до 42,5 процента, а на дизельное топливо - с 18 до 18,3 процента, возникла необходимость в пересмотре решения Тарифного (ценового) совета от 26 июля 2022 года “О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны” и приведении его в соответствие с постановлением Кабинета министров.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)