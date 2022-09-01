Банк ABB предоставляет возможность получить карты Azercell за пол цены!

Банк ABB запускает новую кампанию по кобрендинговым картам Azercell. Лица, заказывающие карту посредством онлайн-каналов (мобильное приложение ABB, https://abb-bank.az/) могут получить ее со скидкой 50%, всего за 5 манатов. Кампания действует до 30 сентября 2022 года. В рамках кампании клиенты, приобретая кобрендинговую карту Azercell, также получают подарок в размере 600 бонусов (интернет-пакет 7 Гб) при первоначальном безналичном платеже на сумму не менее 20 манатов, совершенном с помощью данной карты через мобильные устройства.

Подарочные бонусы будут начислены на бонусный баланс клиента согласно соответствующим условиям в течение 15 дней после окончания акции.

Кобрендинговые карты Azercell от ABB предоставляют абоненту возможность зарабатывать на своих ежедневных расходах. Таким образом, при безналичных расчетах владелец карты получает 1 балл за каждый потраченный манат. Дополнительные кэшбэки накапливаются в виде баллов при покупках в партнерских пунктах банка. Набранные баллы можно обменять на внутрисетевые минуты или мегабайты. Помимо AZN, кобрендинговые карты доступны в долларах США и евро. Кобрендинговые карты Azercell от ABB можно заказать по данной ссылке.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.