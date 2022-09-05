Azer Turk Bank поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в регионах

Государственный Azer Turk Bank продолжает свою работу по поддержке развития микро, малого и среднего предпринимательства в стране.

Помимо города Баку, филиал Банка в Гяндже, предлагает бизнес-кредиты предпринимателям задействованным в малом и среднем бизнесе и работающим в Гяндже, Шамкире, Геранбое, Дашкесане и прилегающих районах.

В филиале предпринимателям, предоставляются на выгодных условиях кредиты, на развитие малого и среднего бизнеса (МСП), с простой и удобной процедурой оформления.

В ближайшее время такая же услуга будет предложена предпринимателям в Ширванском филиале Банка. Таким образом, субъекты малого и среднего бизнеса в Ширване, Сальяне, Гаджигабуле, Сабирабаде и других близлежащих районах смогут легко и просто оформить и получить кредит.

Отметим, что сумма кредитов, предлагаемых предпринимателям, варьируется от 5 000 до 200 000 манатов. Эти кредиты, годовая процентная ставка по которым начинается от 13%, оформляются на срок от 1 до 42 месяцев.

Заказать кредит онлайн можно через сайт Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, написав на WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.