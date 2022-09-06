Корпоративные клиенты банка ABB приняли участие на международной выставке и фестивале

С 1 по 4 сентября 2022 года в Стамбуле прошла 30-ая выставка World Food Istanbul. Группа корпоративных клиентов АВВ стала участниками выставки пищевой промышленности, организованной с целью ознакомить местных производителей с новыми тенденциями на мировых рынках, а также поддержать развитие деловых отношений.

Представители АВВ также приняли участие в Фестивале продуктов питания, напитков, технологий производства пищевых продуктов (CNR Food Istanbul). Данный фестиваль стал крупнейшей торговой площадкой за 2022-ой год и смог собрать самых значимых представителей мировой пищевой отрасли. Представители АВВ и корпоративные клиенты банка ознакомились с новой продуктовой линейкой представленной на мероприятии. Кроме этого были проведены встречи с представителями иностранных компаний и обсуждены возможности будущего партнерства.

Генеральный директор корпоративного бизнеса банка АВВ, Наргизханым Билендерли отметила, что подобные инициативы связаны с программой лояльности клиентов банка: «АВВ старается быть максимально полезным для наших клиентов. Мы являемся надежным финансовым партнером, предоставляя выгодные условия банковских продуктов и индивидуальный подход к каждому клиенту, т.о. призывая все бизнес-организации воспользоваться возможностями, созданными АВВ».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.