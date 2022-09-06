Выгодные кредиты для сотрудников нефтегазовой отрасли!

В предверии «Дня нефтяника» Халг Банк запустил новую кампанию по выдаче потребительского кредита для сотрудников нефтегазовой отрасли на более выгодных условиях .

Согласно условиям кампании, кредит можно получить на сумму до 15 000 манатов без поручителя и до 30 000 манатов с поручителем, при годовой процентной ставки всего 12 % на срок до 48 месяцев. Предложение распространяется на лиц, работающих в нефтегазовой отрасли. Обязательное условие для получения кредита - 12 месяцев стажа на последнем месте работы в нефтегазовой отрасли.

Получить кредит по данной кампании можно в любом из филиалов Халг Банка до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что Халг Банк недавно запустил акцию на тех же условиях для лиц, работающих в ряде гос учреждений и в банковской сфере.

Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить на официальных страницах Xalq Bank в Facebook и Instagram и в Информационном центре по номеру 138.