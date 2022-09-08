Xalq Bank запускает Торговую платформу для бизнеса!

БАКУ/Trend/ - Один из ведущих банков страны Xalq Bank запустил онлайн Торговую площадку для проведения валютно-обменных операций корпоративных клиентов. Новая платформа представляет собой современный и удобный цифровой банковский сервис позволяющий предпринимателям и корпоративным клиентам Банка оперативно и выгодно проводить операции покупки/продажи валюты.

Клиенты Банка, непосредственно на новой платформе, получают возможность следить за ежедневными курсами валют, устанавливаемыми Банком, за курсами интересующих валютных пар, а также заключать сделки на выгодных условиях. Другое преимущество – это оперативная онлайн обработка дилерами клиентских запросов по обмену валюты, отправленных через новую платформу. Кроме того, клиенты Банка могут проводить индивидуальные сделки, предлагая банку желаемые курсы у для совершения операций с моментальным подтверждением со стороны банка. В свою очередь, Банк может делат рассылку специальных предложений по конверсионным операциям на более выгодных условиях в режиме реального времени: в этом случае клиент получает соответствующее уведомление об актуальном предложении через мобильное приложение XalqOnline.

Чтобы воспользоваться новой платформой корпоративным клиентам Банка достаточно войти в систему XalqOnline с компьютера или мобильного телефона и начать проводить операции.

XalqOnline — это удобная система веб- и мобильного банкинга, позволяющая клиентам совершать внутренние и международные денежные переводы, конвертацию, выплачивать заработные платы, проводить массовые и шаблонные платежи, а также получать выписку со счетов и о транзакциях в любой точке мира.

Получить подробную информацию о наших банковских продуктах и услугах можно на официальных страницах Xalq Bank в Facebook и Instagram, а также сайте www.xalqbank.az или позвонив по номеру 138.