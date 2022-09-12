Компания Glensol проведёт подготовку иностранных технических специалистов

- Создание новой сервисной линии для обучения зарубежных инженеров и

техников

- Проведение высококачественного обучения для иностранной рабочей силы на основе компетенций в соответствии с высокими международными стандартами

Glensol, дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации месторождений и обслуживанию оборудования, с радостью сообщает, что запустила Программу технической подготовки, направленную на обучение технических специалистов нефтегазовой промышленности из Ирака.

Тренинги для технических специалистов Basra Energy Company (BECL), являющемся главным подрядчиком на нефтяном месторождении Румайла в Ираке, третьем по величине месторождении в мире, будут проводиться непосредственно в мастерской мирового класса Glensol в Баку.

Согласно договоренности компания Glensol организует тренинги по следующим темам: Вращающееся механическое оборудование, Электрическое оборудование, Статическое механическое оборудование и системы управления, а также Полевые устройства.

Основная цель подготовки - предоставить техническим специалистам все необходимые знания и технические навыки для обращения с оборудованием, эксплуатируемым в полевых условиях, и обслуживания его в соответствии с организационными принципами и процедурами а также практикой и процедурами производителя.

Первый модуль, посвященный теме Вращающееся механическое оборудование, был успешно проведен 7–11 сентября.

Анар Оруджев, заместитель директора Glensol, сказал: “Мы рады начать новую главу, в которой Glensol поделится своим опытом с отраслевыми инженерами и техническими специалистами в рамках нашей программы технической подготовки, и очень рады, что наши иракские коллеги входят в первую группу. Мы уверены, что главное достояние Glensol, высококвалифицированная команда инженеров и технических специалистов, максимально эффективно проведет подготовку для иракских коллег, одновременно расширяя нашу новую линейку обучения за рубежом.

Передовая мастерская компании Glensol по принципу “одно окно“, оснащенная современными технологиями и оборудованием, является одной из наиболее подходящих платформ в регионе для проведения как теоретических, так и практических отраслевых тренингов на требуемом уровне. Мы гордимся тем, что являемся одной из немногих азербайджанских сервисных компаний, способных обеспечить подготовку иностранной рабочей силы на основе высокой компетенции в соответствии с очень высокими международными стандартами”.

Чтобы обеспечить оптимизацию программы, Glensol привлекла к этой программе отраслевую экспертизу.

Примечание для редакторов

Glensol, основанная в 2012 году, как дочерняя компания Nobel Energy по эксплуатации месторождений и обслуживанию оборудования, является надежным поставщиком