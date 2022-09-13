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На территории Алятской СЭЗ будет создан транспортно-логистический центр

Экономика Материалы 13 сентября 2022 11:53 (UTC +04:00)
На территории Алятской СЭЗ будет создан транспортно-логистический центр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В октябре нынешнего года на территории Алятской свободной экономической зоны планируется начать строительство транспортно-логистического центра.

Об этом сказал председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров, передает во вторник Trend.

По его словам, будет создана железнодорожная инфраструктура на территории площадью 160 тысяч квадратных метров и построена автомобильная дорога.

«Для реализации этой инициативы будут привлечены частные инвестиции и в последующие два года планируется завершить реализацию проекта», - сказал Алескеров.

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