На территории Алятской СЭЗ будет создан транспортно-логистический центр

БАКУ /Trend/ - В октябре нынешнего года на территории Алятской свободной экономической зоны планируется начать строительство транспортно-логистического центра.

Об этом сказал председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров, передает во вторник Trend.

По его словам, будет создана железнодорожная инфраструктура на территории площадью 160 тысяч квадратных метров и построена автомобильная дорога.

«Для реализации этой инициативы будут привлечены частные инвестиции и в последующие два года планируется завершить реализацию проекта», - сказал Алескеров.