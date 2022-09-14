Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики

БАКУ /Trend/ - В 2022 году рост мировой экономики может составить три процента.

Об этом сказал старший экономист Всемирного банка Айхан Косе в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, специалисты ВБ ожидают, что в будущем темпы роста глобальных экономик сократятся.

«Ранее мы прогнозировали рост мировой экономики на текущий год до пяти процентов. Сокращение роста экономик мы связываем со многими факторами. Например, в 70 процентах стран мира рост экономики значительно сократился, в том числе в странах Африки», - сказал Косе.

Он подчеркнул, что прогнозы роста мировой экономики на последующие десятилетия будут снижаться.

«Эти факторы связаны с нарушением цепочки поставок продовольствия и продовольственной безопасностью», - добавил Косе.