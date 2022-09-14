В Азербайджане наблюдается значительный рост официальной занятости - Сахиль Бабаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние три года проведены широкомасштабные реформы в сфере обеспечения занятости населения.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, министерством ведутся работы по снижению уровня неофициальной трудовой деятельности.

«За последние три года рост официальной занятости в Азербайджане составил 30 процентов, или на более чем 400 тысяч трудовых договоров», - сказал Бабаев.

Министр отметил, что такому росту способствовало создание поощряющих механизмов.

«За последние несколько лет в Азербайджане зарегистрировано около 55 тысяч микро- и малых предприятий, для нашей страны это большой показатель. Кроме того, мы определили около тысячи специальностей. Наше министерство поддержит обучающихся по этим специальностям студентов. Ежегодно для снижения безработицы необходимо обеспечение 200 тысяч человек постоянной работой. Мы продолжим работу в этих направлениях», - сказал Бабаев.