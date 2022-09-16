Большая часть заявок на онлайн-платформе общественного контроля в Азербайджане удовлетворена

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за июнь–август этого года более 70 процентов заявок, зарегистрированных на онлайн-платформе общественного контроля, были удовлетворены.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал координатор Платформы диалога между правительством и гражданским обществом по поощрению "Открытого правительства" Алимамед Нуриев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

Он отметил, что это значительный показатель.

Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.