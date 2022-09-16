У Зангезурского коридора огромный потенциал для увеличения товарооборота в рамках Организации тюркских государств - замминистра

ШУША /Trend/ - Зангезурский коридор имеет огромный потенциал для увеличения товарооборота в рамках Организации тюркских государств.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона.

По его словам, Азербайджан внес большой вклад в развитие торгово-экономических отношений стран-участниц Организации тюркских государств.

«Основным принципом сотрудничества тюркоязычных государств является сотрудничество в торгово-экономической сфере. Сегодня товарооборот тюркоязычных стран составляет 5 млрд долларов, 15 процентов из которых приходятся на долю Азербайджана. Мы видим потенциал товарооборота между этим странами в 500 миллиардов долларов», - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 9,9 процента, ВВП - на 5,6 процента.

«Как известно, в 2020 году наша страна восстановила свою территориальную целостность. Все страны Организации поддержали и продолжают поддерживать нашу страну. Все это говорит о стратегическом сотрудничестве Азербайджана с Организацией тюркоязычных государств», - сказал он.

Замминистра отметил, что из-за мин Азербайджан испытывает большие затруднения в восстановлении своих территорий.

«Мы создали новые дороги, линии электропередачи и много другой инфраструктуры. И эти работы будут продолжаться, несмотря ни на что. Наша страна заинтересована в зарубежных инвестициях. Мы создаем необходимые условия для привлечения инвесторов и инвестиций в проекты, которые сегодня реализуем в Карабахе. Регион восстанавливается и развивается в соответствии с современными стандартами. Мы поощряем бизнес и инвесторов, которые планируют открыть свое предприятие в экономических зонах Карабаха», - сказал Мамедов.