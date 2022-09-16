В участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана заинтересованы все тюркоязычные страны - Мустафа Рифат Хисарчыклыоглу

ШУША /Trend/ - В участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана заинтересованы все тюркоязычные страны.

Об этом сказал в пятницу президент Торгово-промышленной палаты и союза бирж Турции Мустафа Рифат Хисарчыклыоглу в ходе бизнес-форума в Шуше, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона, передает Trend.

По его словам, в сегодняшнем форуме принимают участие бизнесмены многих стран-участниц Организации тюркских государств.

«Регион имеет большой потенциал для реализации проектов в области логистики и транспорта, энергетики и возобновляемых источников. Мы не сомневаемся, что регион будет стремительно развиваться, привлекать туристов и бизнесменов. Для достижения этих целей главы наших государств и бизнесмены окажут Азербайджану необходимую поддержку. Реализация Зангезурского коридора создаст большие возможности для тюркоязычных государств в транспортировке продукции через освобожденные территории Азербайджана», - сказал Хисарчыклыоглу.

Он также отметил, что у Организации имеется ряд проектов, направленных на упрощение торговли, и в ближайшее время ожидается их реализация.

«Азербайджан и Турция, как вам известно, планируют достичь товарооборота в 15 млрд долларов в год. Мы ведем активные работы в этом направлении и уверены, что цель будет достигнута», - сказал Хисарчыклыоглу.