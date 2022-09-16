Совместно с «ASAN письмо» TуранБанк воплотил в жизнь мечты школьников (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Придерживаясь принципов социально ответственного банкинга, TуранБанк воплотил в жизнь мечты детей из малообеспеченных семей, подписав очередную благотворительную акцию по случаю «15 сентября - Дня знаний».

Так, в рамках социальной программы «ASAN письмо» сотрудники TуранБанк вместе с волонтерами ASAN отправились на встречу детей, написавших свои пожелания, и вручили детям школьные принадлежности и различные подарки согласно их пожеланиям. В рамках указанного социального проекта Банк порадовал маленьких жителей села Муганлы Агджабединского района.

Вместе с тем, в рамках проекта социальной ответственности Банк по случаю начала нового учебного года предоставил учащимся 1-го класса средней школы села Алибейли Товузского района, расположенного на границе с Арменией, а также детям шехидов, школьные принадлежности, одежду и сумки.

Обращаем ваше внимание, что TуранБанк постоянно ориентируется и поддерживает уязвимые группы населения в рамках программы Корпоративная Социальная Ответственность. Банк всегда активно участвует в инициативах по социальной защите и нуждам членов семей наших шехидов и наших ветеранов. Придерживаясь этой традиции, TуранБанк регулярно сотрудничает в социальных проектах с организацией «Волонтеры ASAN» и фондом «Yaşat».

После этого TуранБанк продолжит дарить улыбки уязвимым слоям населения, в том числе поддерживать проекты для детей, которые являются нашим будущим, путем проведения акций по удовлетворению потребностей уязвимых слоев населения.

ТуранБанк

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