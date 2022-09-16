Благотворительная акция для школьников от AccessBank

В преддверии нового учебного года AccessBank провел благотворительную акцию для школьников – детей членов Центра «Умид» Гарадагского района.

В рамках акции 100 школьникам - 45 девочкам и 55 мальчикам – были переданы школьная форма, рюкзаки и другие необходимые школьные принадлежности.

Access Bank работает на азербайджанском рынке вот уже два десятилетия и все эти годы является ответственным корпоративным членом азербайджанского общества.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).