В Азербайджане утвержден перечень единых индексов, определенных для госорганов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства.

Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает в пятницу Trend.

Данное постановление принято в целях совершенствования применения электронизации в централизованном порядке посредством информационной системы электронного правительства процессов внутреннего управления в государственных органах (структурах) и обеспечения эффективного функционирования системы межведомственного электронного документооборота.

В соответствии с постановлением, новосозданному или реорганизованному государственному органу (учреждению) присваивается новый индекс. При упразднении государственного органа (учреждения) его индекс остается неиспользуемым. Установленные перечнем индексы не распространяются на документы, находящиеся во внутреннем производстве государственных органов (учреждений) (например: суд, правоохранительные органы, таможня и другие органы). Индекс учреждений, находящихся в подчинении (структуре) государственных органов (учреждений), определяется самим соответствующим государственным органом (учреждением) и указывается после его основного индекса.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)