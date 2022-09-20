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Уверены, что Азербайджан скоро восстановит освобожденные территории - глава международных инновационных центров в Израиле

Экономика Материалы 20 сентября 2022 10:29 (UTC +04:00)
Уверены, что Азербайджан скоро восстановит освобожденные территории - глава международных инновационных центров в Израиле

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Мы уверены, что Азербайджан скоро восстановит свои освобожденные от оккупации территории, разрушенные Арменией.

Об этом сказал основатель и руководитель нескольких бизнес-акселераторов и международных инновационных центров в Израиле Тал Катран в ходе мероприятия на тему «Культурная экономика в Азербайджане: Шуша - импульсы развития», передает во вторник Trend.

«Мы прекрасно понимаем Азербайджан, и сегодня мы здесь, чтобы говорить о возможностях восстановления территорий Азербайджана. Группа международных экспертов, которая вчера посетила Карабах, была поражена видом разрушенных территорий и услышанным от гидов», - добавил он.

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