Господдержка креативного сектора позволит увеличить его долю в ВВП Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Господдержка креативного сектора позволит увеличить его долю в ВВП Азербайджана.

Об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе мероприятия на тему «Культурная экономика в Азербайджане: Шуша - импульсы развития», передает во вторник Trend.

"Мы видим большой потенциал в этом направлении. Так, рост ненефтяного сектора при поддержке государства является одним из примеров. Ненефтяной сектор вырос более чем на 10 процентов. Наряду с этим, созданы такие инструменты, как освобождение от налогов и сборов предпринимателей в инновационной сфере, что позволит ускорить развитие сектора ИКТ. Мы уверены, что господдержка креативного сектора позволит увеличить его долю в ВВП», - сказал замминистра.

Он отметил, что реинтеграция освобожденных территорий Азербайджана в экономику страны позволит ускорить рост экономики.

"Карабах имеет большой потенциал в таких секторах, как логистика, строительство, а также креативная индустрия. Наше министерство готово обсудить соответствующие изменения в законодательство, а также инструменты господдержки в этом направлении», - добавил замминистра.