Азербайджан может развивать креативную индустрию при минимальных затратах - инвестпартнер Zero Gravity

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал для развития креативной индустрии при минимальных затратах.

Об этом сказал инвестиционный партнер компании Zero Gravity Вит Ханус в ходе панельной сессии на тему «Креативная промышленность 4.0: На пути к новой глобальной культурной экономике», передает во вторник Trend.

«Для развития креативной индустрии можно провести автомобильное шоу Top-Gear в Карабахе», - сказал он.

Ханус отметил, что Zero Gravity готова поддержать Азербайджан в реализации этих инициатив.

«Их реализация сделает большую рекламу стране, при этом без вложения средств в рекламу. Такие проекты были реализованы в Словакии, сейчас ведутся работы по их организации в Америке», - сказал он.