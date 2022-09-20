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Азербайджан может развивать креативную индустрию при минимальных затратах - инвестпартнер Zero Gravity

Экономика Материалы 20 сентября 2022 13:54 (UTC +04:00)
Азербайджан может развивать креативную индустрию при минимальных затратах - инвестпартнер Zero Gravity

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал для развития креативной индустрии при минимальных затратах.

Об этом сказал инвестиционный партнер компании Zero Gravity Вит Ханус в ходе панельной сессии на тему «Креативная промышленность 4.0: На пути к новой глобальной культурной экономике», передает во вторник Trend.

«Для развития креативной индустрии можно провести автомобильное шоу Top-Gear в Карабахе», - сказал он.

Ханус отметил, что Zero Gravity готова поддержать Азербайджан в реализации этих инициатив.

«Их реализация сделает большую рекламу стране, при этом без вложения средств в рекламу. Такие проекты были реализованы в Словакии, сейчас ведутся работы по их организации в Америке», - сказал он.

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