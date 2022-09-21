При поддержке банка АВВ в Италии побит национальный рекорд

Заместитель директора отдела обслуживания клиентов АВВ Теймур Фараджов установил рекорд Азербайджана на турнире «Ironman» по триатлону, который проходил в итальянском городе Червия. Рекорд Теймура составил 10 часов 12 минут и 8 секунд. Нам удалось побеседовать с Теймуром Фараджовым о его рекорде и турнире в целом.

- Каковы основные особенности статусного турнира «Ironman»?

- Этот турнир считается одним из самых сложных среди соревнований по триатлону. До финиша нам предстояло безостановочно проплыть 3,8 км, проехать 180 км на велосипеде, а затем пробежать 42,2 км. Мне удалось выполнить эту задачу за самое короткое время среди 14 участников из Азербайджана.

- Какое время составлял предыдущий рекорд нашей страны?

- Предыдущим лучшим результатом среди спортсменов из Азербайджана на турнире «Ironman» был рекорд 10 часов 28 минут.

- Как давно вы занимаетесь триатлоном?

- Заниматься триатлоном я начал два года назад. До этого я также увлекался разными видами спорта.

- В каких соревнованиях по этому виду спорта вы уже участвовали?

- Количество соревнований, в которых я участвовал, больше 10. Среди последних - гонка IronWind 70.3 Triterra, проходившая 3 июля в Баку на острове Пираллахи. Там я завоевал бронзовую медаль в своей возрастной категории от 40 до 44 лет. Также среди моих побед 2-ое место в «IronWind Winter Aquathlon» в феврале 2022 года. В 2021 году я участвовал в соревнованиях, проходивших в Минске и Таллинне. На соревнованиях в Минске регламент был основан на олимпийской дистанции: нужно было проплыть 1500 метров, проехать 45 км на велосипеде и пробежать 10 км. В Таллинне это была половина дистанции «Ironman». Турнир в Италии был моим самым напряженным соревнованием в этом отношении. Я поставил перед собой цель добраться до финиша примерно за 11 часов и рад, что смог достичь своего.

- Почему триатлон?

- Этот вид спорта требует сильной воли и железной дисциплины. Помимо физической подготовки, он укрепляет человека духовно и психологически. Когда занимаешься триатлоном, заново открываешь свои способности, повышается уверенность в себе. Кроме того, тренировки и соревнования дарят новые знакомства и друзей.

- Хватает ли вам времени на тренировки и соревнования?

- Я работаю в такой компании, где мы можем создать баланс между нашей работой и личной жизнью. Поэтому у меня достаточно времени для тренировок после работы. Созданы все необходимые условия для моего участия в подобных соревнованиях. АВВ поддерживает интересы каждого сотрудника вне банковской сферы и очень помогает в реализации нашего потенциала. Ощущение поддержки родного банка во время турнира в Италии дало мне дополнительную мотивацию.