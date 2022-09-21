АБР обнародовал прогнозы инфляции в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Инфляция в Азербайджане по итогам 2022 года прогнозируется на уровне 11,5 процента. Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

Как отмечается, ожидаемая инфляция в стране в 2023 году составляет 7 процентов.

«Инфляция за январь-июнь 2022 года ускорилась до 12,9% в годовом исчислении с 4,3% за аналогичный период 2021 года. Цены выросли на 18,4% на продукты питания, на 6,7% на другие товары и на 10,3% на услуги. Высокая глобальная инфляция цен на продукты питания спровоцировала скачок цен на продукты питания, а повышение тарифов на топливо и другие коммунальные услуги в 2021 году привело к росту инфляции в сфере услуг. Стабильный обменный курс удерживал инфляцию от еще более быстрого роста», — говорится в отчете.

Общие прогнозы инфляции в Центральной Азии и на Южном Кавказе составляют 11,5% в 2022 году и 8,5% в 2023 году.

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