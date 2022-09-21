АБР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) в своем сентябрьском отчете повысил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год, сообщает Trend.

Ожидается, что рост ВВП в стране в 2022 году составит 4,2 процента по сравнению с 3,7 процента в предыдущем прогнозе.

Прогнозы АБР по росту ВВП Азербайджана в 2023 году остались без изменений на уровне 2,8 процента.

«Рост подскочил до 6,2% в первой половине 2022 года с 2,1% за тот же период в 2021 году, поскольку экономика, за исключением крупной углеводородной промышленности, выросла на 9,6%. Услуги выросли на 9,6%, отражая высокие показатели в сфере транспорта, восстановление розничной торговли и удвоение добавленной стоимости в гостиничном бизнесе после снятия запретов на поездки из-за пандемии. Производство выросло на 4,5% за счет сильного роста производства строительных материалов и металлов, пищевой и текстильной промышленности. Добыча полезных ископаемых выросла на 2,5% за счет увеличения добычи нефти и газа, а строительство выросло на 7,7%», — говорится в отчете.

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