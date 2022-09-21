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Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)

Экономика Материалы 21 сентября 2022 13:17 (UTC +04:00)
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)

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На прошлой неделе один из самых престижных банков мира, Азиатский Банк Развития (АБР), посетил Азербайджан с большой делегацией. В рамках визита вице-президент АБР Шиксин Чен провел встречу с представителями частного сектора, а также с представителями банковского сектора, с которыми банк сотрудничает в нашей стране.

На встрече также приняла участие делегация Банка Республика, во главе с председателем Наблюдательного совета Банка Республика Шакиром Рагимовым. Стороны обсудили направления развития сотрудничества в различных сферах, техническую помощь банка в сфере государственно-частного партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вице-президент АБР Шиксин Чен выразил заинтересованность банка в расширении отношений с нашей страной и подчеркнул, что реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать поддержке стремительного развития в Азербайджане.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом (ФОТО)
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