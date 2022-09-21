В Восточно-Зангезурском экономическом районе прошла церемония закладки фундамента автомоста на границе с Ираном (ФОТО) (Дополнено)

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ЗАНГИЛАН /Trend/ - 21 сентября с участием заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Рустама Гасыми состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста Агбенд, который будет построен на территории Восточно-Зангезурского экономического района на государственной границе с Ираном, сообщает Карабахское бюро Trend.

Проект создаст дополнительные возможности для стран региона, послужив повышению потенциала транспортного коридора Восток-Запад, а также расширению транспортных и экономических связей в регионе.



В мероприятии приняли участие делегация Ирана и представители министерств цифрового развития и транспорта, энергетики, Государственного таможенного комитета (ГТК), Государственной пограничной службы (ГПС), Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Президента Ибрахима Раиси азербайджано-иранские отношения находятся на высоком уровне и сотрудничество между двумя странами динамично развивается в политической, экономической, культурной и других сферах.

Также на церемонии было отмечено, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительные и строительные работы. В рамках этих работ проект автомобильной дороги Горадиз-Агбенд выполнен на 59 процентов, железной дороги Горадиз-Агбенд - на 38 процентов.

На мероприятии говорилось, что 11 марта 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. В рамках реализации данного меморандума предусматривается строительство автомобильных и железнодорожных мостов через реку Араз между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.

Было отмечено, что мост, соединяющий автомобильную дорогу Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд протяженностью 112 километров с сетью автомобильных дорог Ирана через реку Араз, спроектирован длиной 216 метров и шириной 24,5 метра. На мосту предусмотрены две полосы движения для транспортных средств и одна для пешеходов в каждом направлении. Также здесь планируется строительство пункта пропуска через государственную границу, способного принимать не менее 1000 грузовых транспортных средств (экспортные, импортные и транзитные товары).

На церемонии закладки фундамента была выражена уверенность в том, что новый мост послужит укреплению дружественных связей между двумя странами, будет способствовать дальнейшему развитию транспортных связей и повышению транзитного потенциала региона.

(Перевод: Нубар Кулузаде)











