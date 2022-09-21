Количество пользователей ABB mobile превысило 1 миллион!

Число пользователей АВВ mobile превысило 1 миллион человек. Миллионный пользователь приложения, 54-летняя Азат Гаджиева получила от АВВ подарок. Азат Гаджиева сотрудник одного из спортивных клубов Баку, у нее двое детей и двое внуков. АВВ mobile она скачала по рекомендации работника банка во время посещения Низаминского филиала Банка. Воспользовавшись приложением пару раз, она успела оценить простоту банковских услуг, а также их простоту и удобство в использовании. Азат Гаджиева советует всем пользоваться АВВ mobile: «Многие из моего окружения пользовались приложением ABB mobile и покзывали мне его возможности. Было интересно, но изначально мне казалось все немного сложным, а теперь я вижу, насколько это просто и удобно. К таким полезным новшествам человек может привыкнуть в любом возрасте».

Приложение ABB mobile запущено почти два года назад и постоянно совершенствуется. К нему добавляются новые функции и возможности. Приложение позволяет совершать различные платежи (госплатежи, коммунальные платежи, мобильную связь, интернет, телевидение и т.д.), банковские операции, управлять карточными счетами и заказывать банковские продукты, в том числе кредиты, онлайн, буквально в несколько касаний. Пользователи, совершающие платежи в ABB mobile также получают бонусы «Fayda». Приложение можно бесплатно скачать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.