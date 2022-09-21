Продолжается строительство дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и тоннеля Муровдаг (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению Президента Ильхама Алиева на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра.

Как сообщает в среду Trend, длина автомобильной дороги, согласно проекту, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 56 километров на участке Тоганалы-Кяльбаджар и 26 километров на участке Кяльбаджар-Истису. На 16-километровом участке Тоганалы-Кяльбаджар начинается Муровдагский хребет и высота увеличивается с 1900 метров до вершины Муровдага - 3 250 метров.

На этом участке продолжается строительство Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Он будет иметь две полосы движения в одном направлении и ширину 12 метров. Кроме того, ведется строительство трех тоннелей длиной 561,2, 605,1 и 888 метров.

В левом направлении Муровдагского тоннеля (тоннель №3), который будет иметь длину 11 600 метров, были проведены буровые работы протяженностью 2 673 метра, а в правом направлении - 2 818 метров.

В тоннеле №1 протяженностью 561,2 метра были проведены буровые и бетонные работы. В тоннеле №2 протяженностью 605,1 метра на 511-метровом участке завершены работы по бурению и бетонные работы.

Автодороги Тоганалы-Кяльбаджар, Кяльбаджар-Истису строятся в соответствии с 1-м и 2-м техническим классом с 2-4 полосами движения. Таким образом, с учетом горного рельефа местности, основная часть дороги должна быть построена в соответствии со II техническим классом. А на участках с тоннелями и мостами планируется строительство четырех полос движения, соответствующих I техническому классу.

На 6,0-13,5 км и 25,0-33,4 км дороги Тоганалы-Кяльбаджар завершена расчистка территории, осуществляется подготовка к закладке фундамента, завершены работы по установке 43 прямоугольных и круглых труб, продолжаются работы по установке 16 прямоугольных и круглых труб.

На участке Кяльбаджар-Истису (26 км) начаты работы по расчистке территории и земляные работы.

На определенных участках проводятся проектно-изыскательские и геологические работы. С использованием специальной техники ведутся работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна шириной 15-21,5 метра.

В соответствии с проектом вдоль дороги будут выполнены работы по укладке 129 круглых труб общей протяженностью 2 960 метров, 72 прямоугольных и U-образных водопропускных сооружений общей протяженностью 5 760 метров, а также строительству 6 автомобильных мостов (171 м) в необходимых местах.

Протяженность автомобильной дороги Кяльбаджар-Истису II технического класса составляет 26 км. В рамках проекта также будут выполнены работы по укладке 63 круглых труб общей длиной 980 метров, 18 прямоугольных труб общей длиной 358 метров, строительству 3 (165 м) автомобильных мостов.

Работы по проекту ведутся в соответствии со "Строительными нормами и правилами" под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. С целью завершения проекта в соответствии с графиком до 2025 года агентством привлечено на территорию необходимое количество техники и рабочей силы.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало в селе Тоганалы Гёйгёльского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района.