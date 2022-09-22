БАКУ/Trend/ - Кризис, связанный с пандемией COVID-19, охвативший едва ли не весь мир, подтолкнул все сферы экономики к ускоренной цифровизации. Антиковидные ограничения послужили стимулом к увеличению цифровизации банковского сегмента и налаживанию процессов онлайн-продаж в финансовой сфере. Клиенты расположились дома, офисы организаций закрыли свои двери и банкам оперативно пришлось перенаправить свои ресурсы в удаленные цифровые каналы.

В отчете компании Boston Consulting Group (BCG), опубликованном в январе 2021 года упоминается, что в связи самоизоляцией населения использование онлайн-банкинга в мире выросло на 23%, а мобильного банкинга - на 30%. (отчет Global Retail Banking 2021: The Front-to-Back Digital Retail Bank).

Несмотря на крутой разворот парадигмы, ведущие банки смогли оперативно отреагировать на новые вызовы рынка. По мнению BCG в обозримом будущем тренд на цифровизацию в банковской отрасли будет стремительно расти, следовательно, для обеспечения стабильного развития банкам потребуется выстроить долгосрочную технологическую стратегию, ориентированную на создание дополнительной ценности для клиента.

Модель поведения клиентов онлайн отличается от базовой модели. Цифровая осведомленность увеличивает риски перехода клиента банка к более продвинутому банку-конкуренту. Лидером в цифровой гонке станет игрок, обладающий наибольшей ценностью, гибкостью и скоростью доставки персональных предложений, а также имеющий большее количество каналов соприкосновения с клиентом. Организовать эффективное взаимодействие по цифровым каналам и качественный клиентский сервис возможно за счет построения современной технологической инфраструктуры и платформенных решений, использующих различные подходы, методологии и комбинации инструментов.

Гибридная интеграционная платформа - HIP Bercut (Hybrid Integration Platform) объединяет в себе целый ряд no-code, low-code и pro-code инструментов разработки для самостоятельного создания новых технологических продуктов и решения интеграционных задач. Платформа Bercut способна стандартизировать ИТ-ландшафт и автоматизировать часть бизнес-процессов организации, в том числе процессы обслуживания и взаимодействия с клиентами.

Модульная архитектура HIP представлена в виде компонентов, каждый из которых решает определенный спектр задач.

Главным образом платформа предназначена для крупных компаний, у которых есть потребность в разработке конвергентных технологических продуктов, создании расчетных систем и автоматизации. Продукт HIP ориентирован на организации, решения которых, требуют проведения большого количества интеграций. Например, на базе платформы HIP может быть реализован «Кредитный конвейер» для банков.

Пример

Ключевой задачей «Кредитного конвейера» является автоматизация всей цепочки процессов, связанных с обработкой заявок на кредитование: предварительным расчетом условий, принятием решений, формированием целевого предложения и доставкой его клиенту.

Данное решение интегрируется в ИТ-ландшафт банка, где взаимодействует с внутренними системами для подбора индивидуальных предложений на основе заданных критериев и данных о клиенте. Интеграция с внешними базами данных, такими как бюро кредитных историй, пенсионные фонды, базы правоохранительных органов и операторов мобильной связи позволяет автоматизировать процесс оценки благонадежности заемщика и ускорить принятие решений по полученным заявкам. Верхнеуровнево данный бизнес-процесс можно представить следующим образом.

На платформе HIP Bercut финансовые организации могут самостоятельно создавать разнообразные высоконагруженные продукты и системы, используя удобный web-интерфейс для работы с бизнес-логикой и критериями, или собирая сложный бизнес-процесс из готовых модулей (микросервисов) методом low-code. Таким образом создать новый цифровой продукт in-house может даже сотрудник, не владеющий глубокими познаниями в области разработки. Изначально, идея HIP заключалась в упрощении деятельности разработчиков Bercut. Поэтому HIP станет удобным инструментом и для опытных разработчиков.

Практическое использование HIP в Bercut показало, что использование платформы для решения подобного рода задач может сократить затраты на разработку от 15% до 30% в зависимости от сложности проекта. Hybrid Integration Platform является частью сквозной стратегии цифровизации компаний, оказывая влияние на операционную эффективность, рост выручки, контроль и управление бизнес-процессами организации, а также участвует в выстраивании омниканальной модели взаимодействия с клиентами.

Для банков Bercut предусмотрел гибкую политику лицензирования по подписной модели или по количеству создаваемых микросервисов. Это позволяет банкам самостоятельно осуществить выбор на каких условиях может использоваться данное решение. При этом каждый подписчик проходит бесплатное обучение по работе с платформой и регулярную получает техническую поддержку Bercut.

О Bercut:

Bercut российский разработчик и партнер по цифровой трансформации бизнеса.

Наши партнеры — это крупнейшие интегрированные провайдеры цифровых продуктов и услуг, обслуживающие миллионы потребителей ежедневно. Команда Bercut — это сотни профессионалов в области высоких технологий, которые опираясь на опыт и экспертизу, уже более 27 лет поставляют на мировой рынок отраслевые программные решения, ориентированные на бизнес.