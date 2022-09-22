Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank

В Yelo Bank гарантийные письма можно получить полностью через
онлайн-платформу. Для пользования услугой нет надобности в
дополнительной документации, ожидании в очереди и лишней трате
времени, все процессы осуществляются через интернет-банкинг.
На этом основные преимущества услуги не заканчиваются:
• Подтверждается в течение одного дня;
• Сумма до 200 000 манат, в зависимости от оборота, может быть выдана без залога;
• Максимальная сумма: 10 миллионов манат;
• Услуга также может быть использована новыми клиентами.
Процедура использования также очень проста:
• Выполняете вход в интернет-банкинг (ИБ);
• Загружаете необходимые документы в ИБ;
• Подтверждаете договор с помощью ASAN İmza;
• Вам высылается гарантийное письмо.
Следует отметить, что
банковская гарантия представляет собой письменную гарантию
того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства
перед другим в процессе местного и международного
сотрудничества.
Для получения дополнительной информации – https://bit.ly/yldhnfe
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