Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank

В Yelo Bank гарантийные письма можно получить полностью через онлайн-платформу. Для пользования услугой нет надобности в дополнительной документации, ожидании в очереди и лишней трате времени, все процессы осуществляются через интернет-банкинг.



На этом основные преимущества услуги не заканчиваются:

• Подтверждается в течение одного дня;

• Сумма до 200 000 манат, в зависимости от оборота, может быть выдана без залога;

• Максимальная сумма: 10 миллионов манат;

• Услуга также может быть использована новыми клиентами.

Процедура использования также очень проста:

• Выполняете вход в интернет-банкинг (ИБ);

• Загружаете необходимые документы в ИБ;

• Подтверждаете договор с помощью ASAN İmza;

• Вам высылается гарантийное письмо.

Следует отметить, что банковская гарантия представляет собой письменную гарантию того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.



Для получения дополнительной информации – https://bit.ly/yldhnfe



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