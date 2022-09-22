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Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank

Экономика Материалы 22 сентября 2022 15:50 (UTC +04:00)
Гарантийные письма онлайн и без залога от Yelo Bank

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В Yelo Bank гарантийные письма можно получить полностью через онлайн-платформу. Для пользования услугой нет надобности в дополнительной документации, ожидании в очереди и лишней трате времени, все процессы осуществляются через интернет-банкинг.

На этом основные преимущества услуги не заканчиваются:

• Подтверждается в течение одного дня;
• Сумма до 200 000 манат, в зависимости от оборота, может быть выдана без залога;
• Максимальная сумма: 10 миллионов манат;
• Услуга также может быть использована новыми клиентами.

Процедура использования также очень проста:

• Выполняете вход в интернет-банкинг (ИБ);
• Загружаете необходимые документы в ИБ;
• Подтверждаете договор с помощью ASAN İmza;
• Вам высылается гарантийное письмо.

Следует отметить, что банковская гарантия представляет собой письменную гарантию того, что один из партнеров выполнит свои финансовые обязательства перед другим в процессе местного и международного сотрудничества.

Для получения дополнительной информации – https://bit.ly/yldhnfe

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