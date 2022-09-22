Узловая подстанция "Лачин" будет снабжать энергией сам город и окрестные села - "Азерэнержи" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Узловая подстанция"Лачин" мощностью 110/35/10 кВ, которую ОАО "Азерэнержи" построит в Лачине, нацелена на подключение города Лачин и окрестных сел к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечение их стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Об этом Trend сказал начальник центра по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев.

По его словам, новая подстанция "Лачин" будет иметь общую мощность 80 МВА (2x40), и что важно, это будет узловая подстанция. Так, двухуровневая линия мощностью 110 кВ, которая будет проведена от подстанции “Шюкюрбейли” в Физули через подстанции “Джебраил”, “Зангилан”, “Губадлы” до подстанции “Гюлабирд”, двухуровневая линия мощностью 110 кВ - от подстанции “Дашкесан” до подстанций “Кяльбаджар” и “Горчу”, двухуровневая линия мощностью 110 кВ - от подстанции “Шюкюрбейли” к подстанциям “Физули” и "Шуша" будут связаны с подстанцией "Лачин". Таким образом, в случае аварии на какой-либо высоковольтной линии на освобожденных территориях электричество будет подано на нее через линию с другого направления, и тем самым не будет перебоев в подаче энергии..

"На стратегически важной узловой подстанции "Лачин" также будет построен Центр управления, укомплектованный оборудованием, оснащенный современными микропроцессорными цифровыми системами управления, защиты и автоматики, установками постоянного и переменного тока, закрытыми распределительными устройствами мощностью 35 кВ и 10 кВ, открытым распределительным устройством 110 кВ с самым современным оборудованием, а также будет построено общежитие для персонала", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что с целью контроля рабочего режима подстанции в режиме реального времени и передачи показателей в систему SCADA ОАО "Азерэнержи" будет создана локальная система диспетчерского управления mikro-SCADA, которая будет интегрирована в центральную систему SCADA энергосистемы. В целях обеспечения пожарной безопасности будут установлены насосная станция, пожарный водоем, противопожарная защита и системы оповещения о пожаре.

По словам Абдуллаева, в настоящее время на территории села Горчу, расположенного в северной части района, завершается строительство подстанции “Горчу” мощностью 110/35/10 кВ 2х40 МВА.

Завершено строительство двухуровневой воздушной линии мощностью 110 кВ протяженностью 42 км, проложенной от подстанции “Кяльбаджар” мощностью 110 кВ до подстанции “Горчу”, сказал он.

До оккупации потребность Лачинского района в электроэнергии составляла 8 МВт, установленная мощность подстанций - 12 МВт, а к 2040 году прогнозируемая потребность составит 88 МВт. В результате реализации проектов, осуществляемых "Азерэнержи", будут построены 2 подстанции мощностью 110 кВ и 5 двухуровневых воздушных линий протяженностью 210 км, что позволит обеспечить подачу 160 МВА (145 МВт) электроэнергии в сеть района для удовлетворения долгосрочного спроса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)