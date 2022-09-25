Новый автомобильный мост между Азербайджаном и Ираном поспособствует облегчению транзита

БАКУ /Trend/ - Автомобильный мост "Агбенд" между Азербайджаном и Ираном поспособствует более легкому и безопасному транзиту между двумя странами.

Как сообщает Trend, об этом агентству ILNA сказал исполнительный директор иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Мохаммад Реза Кадходазаде.

По его словам, строительство этого моста, которое только началось, приведет к увеличению транзитных возможностей в регионе.

"В настоящее время, наряду со строительством пограничного моста между двумя странами, продолжаются и технические исследования", - добавил он.

Представитель компании отметил, что пока не будут завершены технические изыскания, точные расходы на строительство этого моста назвать невозможно. Точная сумма будет рассчитана на заседании совместной комиссии двух стран.

По его словам, Иран и Азербайджан совместно реализуют строительство моста через Астарачай. Также совместно строится мост через реку Араз.

Отметим, что 21 сентября на территории Восточно-Зангезурского экономического района на государственной границе с Ираном состоялась церемония закладки первого камня автомобильного моста "Агбенд". Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 112 километров будет соединена с сетью автомобильных дорог Исламской Республики Иран через реку Араз, длина моста составит 216 метров, а ширина - 24,5 метра. Предусмотрены две полосы движения и одна полоса для пешеходов на мосту в каждом направлении. Также планируется построить пункт выезда с государственной границы, способный принимать не менее 1000 грузовых автомобилей (экспортных, импортных и транзитных грузов) с 500 въездами и 500 выездами в сутки на территории обеих стран.