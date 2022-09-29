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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал количество заключенных договоров аренды

Экономика Материалы 29 сентября 2022 12:45 (UTC +04:00)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана назвал количество заключенных договоров аренды

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане заключено 2 462 договора аренды жилья.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель директора департамента арендного жилья Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Аслан Зейналов на тренинге для СМИ.

"Общее количество предлагаемых квартир составляет 2 852, количество оставшихся квартир - 390. Более 51 процента обратившихся работают в государственном секторе, около 49 процентов - в частном секторе. Среднемесячный доход обратившихся составляет 1 300 манатов, среднемесячный платеж - 1 140 манатов", - сказал он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

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