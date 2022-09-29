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Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

Экономика Материалы 29 сентября 2022 14:28 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - На полях азербайджано-пакистанского технологического форума 29 сентября были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса.

Как передает Trend в четверг, об этом написал в Twitter председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

Было отмечено, что в рамках форума прошла встреча с делегацией министерства информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана и представителями бизнес-сферы.

"Рад участвовать в укреплении сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Пакистана. Сегодня на азербайджано-пакистанском технологическом форуме мы проинформировали об инструментах поддержки стартапов и инициативах по развитию инноваций в Азербайджане", - говорится в публикации председателя правления агентства по развитию МСБ.

Мамедов отметил, что по итогам встречи состоялся обмен мнениями о будущих партнерских возможностях и планируемых мероприятиях Агентства по активизации сотрудничества с пакистанскими представителями малого и среднего бизнеса.

Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество в сфере МСБ между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)
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