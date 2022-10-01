В Баку продолжает работу шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей (ФОТО)

В Баку продолжает работу шоу-рум продукции и услуг производителей из Рязани. Уже в первые дни работы, выставочное простарнство вызвало большой интерес у представителей бизнеса. Здесь представлено более 500 наименований продукции от 57-ти производителей рязанского региона. Пакет предложений и товарных позиций, представленных в шоу-руме, формировался на основе актуальных проектов, реализуемых в настоящее время в Азербайджане, в соответствии с планом социально-экономического развития.

Официальное открытие выставочного пространства состоялось 15 сентября. В открытии принял участие зампред Правительства региона Артем Никитин, посол РФ Михаил Бочарников, заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, участники бизнес-миссии – руководители 17 предприятий Рязанской области и представители деловых кругов Баку.

По словам Артема Никитина, это уже шестой шоу-рум с сентября 2021 года, когда после пандемии в разнообразных форматах возобновилась активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках. «За это время мы отработали в 8 странах, в 5-ти из которых открывали шоу-румы – многоотраслевые В2В выставки наших товаров и услуг, – рассказал Артем Никитин. – В этих поездках приняли участие более 80 экспортно ориентированных компаний области».

По словам посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаила Бочарникова, в текущем году отмечается 30-летие дипломатических отношений между нашими странами. Активно развиваются экономические взаимоотношения. «По последним статистическим данным из России, наш товарооборот за полгода уже вырос на 10%, это очень хороший результат. Большой вклад в развитие торгово-экономических отношений вносят российские регионы. Это – одно из важнейших направлений нашего взаимодействия, и то, что сегодня нам представляет Рязанская область, – очень показательно», – заявил Михаил Бочарников на церемонии открытия шоу-рума.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов со своей стороны подчеркнул, что «такого рода мероприятия, такие встречи, конкретно – открытие шоу-рума сыграет большую роль в развитии наших двусторонних экономических отношений, поспособствует знакомству наших предпринимателей, что даст свои плоды и принесёт хорошие результаты».

В первый же день работы шоу-рума между рязанскими и бакинскими предпринимателями был достигнут ряд предварительных договоренностях о сотрудничестве. В частности, о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, о поставках медицинских аксессуаров, пробной партии стекла, и алюминиевых реек для монтажа кровли.

Шоу-рум продукции рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.