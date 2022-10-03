Выгодное предложение для работников прокуратуры от банка АВВ!

В преддверии Дня работника прокуратуры АВВ запускает новую кампанию. Согласно условиям сотрудники прокуратуры смогут получить кредит наличными до 10 октября .

Условия кредита:

Сумма - до 30 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Страховой взнос – 0%

Годовая процентная ставка - от 12,9%

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей клиента, доступны во всех филиалах АВВ. Для приобретения кредита достаточно предоставить удостоверение личности, обратившись в любой филиал банка. Для избежания очередей, можно воспользоваться услугой Randevu на сайте банка. Также возможно получить кредит не посещая банк, посредством онлайн заказа в приложении АВВ mobile либо же в соответствующем разделе сайта банка ABB.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.