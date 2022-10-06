Эстония может перенять опыт Азербайджана по процессу реконструкции - Яанус Саат

БАКУ /Trend/ - Эстония может перенять опыт Азербайджана по процессу реконструкции.

Об этом Trend сказал в четверг мэр эстонского города Яанус Саат в кулуарах Азербайджанского национального форума по градостроительству.

"Мы шокированы тем, что увидели в Агдаме. Радует, сколько внимания и средств правительство уделяет восстановлению своих земель. Поражает, сколько всего удалось достичь за такой короткий срок. Город, мэром которого я являюсь - это бывший "военный" город. Там очень много зданий, нуждающихся в реновации. Мы с представителями Азербайджана могли бы поделиться опытом друг с другом в этом отношении", - сказал Саат.

Он также отметил, что одной из перспективных сторон сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией может стать ИТ-сектор, что тоже необходимо в восстановительном процессе.