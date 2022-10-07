Состоялся «круглый стол» по вопросам использования радиочастот (ФОТО)

7 октября при организации Министерства цифрового развития и транспорта состоялась встреча по вопросам использования радиочастот. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета при министерстве, официальные лица компаний, которые являются пользователями радиочастот, представители различных структур и специалисты.

Выступивший на встрече заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов проинформировал пользователей радиочастот о проделанной за последнее время работе и новшествах в этой сфере: «Важнейшим элементом на пути построения инновационного общества и цифровой экономики в нашей стране, а также цифровой трансформации является наличие надежной, быстрой и доступной интернет-сети. В этом направлении в рамках государственно-частного партнерства к концу 2021 года к сети высокоскоростного интернета на основе технологии GPON было подключено 370 тыс. домохозяйств, а в 2022 году предусматривается подключение еще 420 тыс. домохозяйств. До конца 2024 года планируется обеспечить интернетом все находящиеся на территории страны домохозяйства и увеличить минимальную среднюю скорость интернета до 25 Мбит/с».

Заместитель министра отметил, что после того как в 2022 году после 4-х летнего перерыва Государственная комиссия по радиочастотам в новом формате и составе начала свою деятельность, произошло особое оживление в выделении частот. Были приняты регулирующие сферу важные нормативно-регламентирующие документы и рассмотрены до 400 обращений, в том числе и те, которые поступили за период нефункционирования Государственной комиссии. По всем рассмотренным обращениям приняты соответствующие решения.

Ровшан Рустамов сообщил, что была выдвинута концепция «Чистый радиоэфир». Концепция предусматривает минимизацию несанкционированного использования частот за счет внедрения автоматизации в управление радиочастотами, обеспечение доступности и эфирной безопасности при использовании частот и упрощение процессов. Уже начата конкретная работа для реализации концепции. Так, начата реализация проекта «Упрощение процедуры регистрации радиоэлектронных средств и выделения радиочастот». В рамках проекта предусматривается выдача соответствующих разрешений на радиоэлектронные средства (РЭС) и процесс их регистрации по принципу «Единого окна». Запуск услуги планируется до конца года.

Замминистра добавил, что в тоже время упрощено использование полосы частот 446,000 - 446,100 МГц с целью использования аналоговых и цифровых подвижных радиостанций PMR 446. Отныне желающие воспользоваться этой частотой смогут обращаться не в Государственную комиссию, а непосредственно в Государственное управление радиочастот Министерства цифрового развития и транспорта, и, представив соответствующие документы, начать пользоваться частотой в течение 3 дней. До этого процесс выделения частот занимал в среднем 2 месяца.

На встрече также было подчеркнуто, что с учетом решений и рекомендаций международных организаций и опыта большинства стран мира была принята новая Тарифная методика в области частот, и тарифы с 28 сентября 2022 года определяются в соответствии с этой методикой. Методика позволяет использовать верхние полосы частот еще дешевле, а также уменьшает стоимость радиочастот в регионах на 25%, а на освобожденных от оккупации территориях – в 2,6 раза. По сравнению с предыдущими тарифами плата за регистрационные сборы отменена. Будет оплачиваться только разовая и ежегодная стоимость за эксплуатацию. Если прежние тарифы основывались в основном на количестве радиоэлектронных средств, то в новой методике за основу берется объем (ширина) полосы радиочастот, что делает невозможным использование пользователями незарегистрированных РЭС. Таким образом, Азербайджан в соответствии с международным подходом обеспечил переход от «тарифов, основанных на РЭС, к тарифам, основанным на частоте».

Некоторыми пользователями радиочастот все еще без разрешения используются незарегистрированные РЭС на выделенных им частотах, а в некоторых случаях – даже невыделенные им частоты. В 2021 году выявлено 3,0 тыс., а за 9 месяцев 2022 года – 3,5 тыс. таких незаконных РЭС. В отношении незаконных пользователей частот и незаконного импорта и использования РЭС продолжается принятие других мер.

Было отмечено, что основной целью новшеств в области радиочастот является обеспечение правовыми, экономическими и техническими регулирующими инструментами прозрачного, справедливого и эффективного использования радиочастот со стороны пользователей, повышение уровня обслуживания, а также стимулирование развития новых и беспроводных технологий и эффективного использования частот в нашей стране.