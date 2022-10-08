У Азербайджана и Германии есть потенциал для сотрудничества в оздоровительном туризме - глава ассоциации

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия имеют потенциал для развития сотрудничества в сфере оздоровительного туризма.

Об этом сказал сегодня журналистам президент Немецкой медицинской оздоровительной ассоциации Лутц Лунгвиц в рамках международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе", передает Trend в субботу.

В ходе сегодняшней конференции Лунгвиц подчеркнул необходимость поиска дополнительных способов информирования жителей Германии о туристическом потенциале Азербайджана.

Говоря о сотрудничестве с Азербайджаном, он отметил, что Германия также заинтересована в реализации проектов в сфере энергетики, нефти.

Кроме того, Лунгвиц сообщил, что German Medical Wellness Association договорилась с азербайджанской PMD Hospitality о сотрудничестве в областях страховых программ, продаж и маркетинга.

Следует отметить, что азербайджанская компания PMD Hospitality, которая специализируется в сфере отдыха и оздоровления, была образована в 2016 году.