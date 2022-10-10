Азербайджан планирует довести товарооборот с ЕС до 5 млрд долларов - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует довести товарооборот с Европейским союзом до пяти миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал в ходе презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц "Восточного партнерства" советник главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджили.

По его словам, ЕС является стратегическим партнером Азербайджана в торговых операциях.

"Азербайджан планирует нарастить свой экспорт на этот рынок. В этой связи у нас подготовлен соответствующий документ, принятие которого ожидается в конце этого месяца. В рамках этой стратегии ожидается рост к 2026 году товарооборота на 86 процентов до пяти миллиардов долларов", - сказал Гаджилы.

Он отметил, что запуск этой платформы предоставит азербайджанским экспортерам дополнительный и очень эффективный инструмент для реализации их неиспользованного экспортного потенциала.

«Это также станет первым шагом в успешной реализации мер, определенных «Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», «Стратегией экспорта ненефтяных продуктов Азербайджана на 2022-2026 годы», - сказал Гаджилы.