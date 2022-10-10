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Новая цифровая платформа ЕС поможет раскрыть неиспользованный экспортный потенциал Азербайджана

Экономика Материалы 10 октября 2022 10:37 (UTC +04:00)
Новая цифровая платформа ЕС поможет раскрыть неиспользованный экспортный потенциал Азербайджана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Использование цифровой торговой платформы Eastern Partnership (EaP) Trade Helpdesk играет важную роль в раскрытии неиспользованного экспортного потенциала Азербайджана.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал в ходе презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц "Восточного партнерства" временный поверенный в делах представительства ЕС в Азербайджане Чатомир Петер Фисинджер.

«Эта платформа поможет азербайджанским предприятиям, включая малые и средние, обозначать новые торговые рынки и продукты в регионе «Восточного партнерства» и ЕС», - сказал он.

По словам Фисинджера, бесплатная платформа доступна онлайн, а также доступна на азербайджанском языке.

Он отметил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Больше половины азербайджанского экспорта приходится на долю ЕС.

«Азербайджан является важным партнером для ЕС и мы стремимся развивать наши отношения. Переговоры по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС находятся в активной стадии. Стоит отметить также недавнее подписание сторонами меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, что внесет огромный вклад в развитие двусторонних отношений», - добавил Фисинджер.

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