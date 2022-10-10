Товарооборот между Азербайджаном и ЕС может удвоиться в течение следующих 5 лет - Пол Келли

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и ЕС имеет потенциал вырасти вдвое в течение следующих пяти лет.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал в ходе презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц "Восточного партнерства" старший сотрудник по торговой информации Международного торгового центра Пол Келли.

«На долю ЕС вместе с «Восточным партнерством» приходится более 37 процентов товарооборота Азербайджана. Но эта торговля относительно сконцентрирована – как с точки зрения продуктов, так и направлений, оставляя неисследованные возможности для диверсификации в большинстве стран ЕС и стран «Восточного партнерства», - сказал он.

По словам Келли, учитывая эти возможности, в течение следующих пяти лет товарооборот между Азербайджаном и ЕС может удвоиться и составить 94 миллиона евро, а вместе со странами "Восточного партнерства" эта цифра может достичь 180 миллионов евро.

Отметим, что платформа EaP Trade Helpdesk предоставляет государственным и частным субъектам доступ к удобной торговой аналитике, которая поспособствует увеличению торговли между странами региона "Восточного партнерства" и ЕС путем определения наиболее перспективных рынков и продуктов для торговли.

В рамках платформы пользователи смогут пользоваться справочным центром и получить консультацию у местных экспертов, координируемых Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).