Ведутся активные поверхностные геологоразведочные работы в Кельбаджаре (ФОТО)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold в рамках плана мероприятий по реализации «Государственной программы по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы», ​​утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики №1941 от 16 марта 2020 года продолжает геолого-разведочные работы.

Согласно упомянутому плану мероприятий, Министерству экологии и природных ресурсов и AzerGold было поручено проведение геолого-разведочных работ на перспективных участках цветных металлов в Восточном Зангезуре и Карабахском экономическом районе. В связи с этим, с июня текущего года геологоразведочная группа ЗАО проводит поэтапные поиски на рудном участке Тутхун. В соответствии с разработанными обществом программами геологоразведочных работ на 2022-2025 годы, работники AzerGold продолжают вести активные поверхностные поисково-разведывательные работы на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов на площадях Башлибель-Ханланлы, Оруджлу-Агятак-Чорман расположенных вокруг участка Тутхун. Кроме того, в рамках проводимых исследований на площади 1624 квадратных километров, охватывающей Кельбаджарский и Лачинский районы, проводятся гиперспектральные спутниковые снимки, которые в Кавказском регионе считаются инновационными методами поиска. Соответствующими ведомствами предпринимаются необходимые шаги по полной очистке указанных территорий от мин и неразорвавшихся боевых боеприпасов для проведения геологоразведочных работ на потенциальных месторождениях в бассейне реки Тутхун.

Следует отметить, что месторождение "Тутхун" находится на территории Кяльбаджарского района, в бассейне реки Тутхун, правого притока Тертерчай. По результатам исследований и цифровизации геологических данных за 1958-1990 гг. здесь прогнозируется золотая, серебряная и частично промышленная медная металлизация.