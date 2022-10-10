Банк ABB принимает участие в международной выставке-конференции «SIBOS-2022»

10 октября в Амстердаме стартовала традиционная выставка-конференция «SIBOS-2022». Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) выступило в качестве организатора мероприятия. Банк АВВ стал одним из участников выставки-конференции «SIBOS-2022». Представителями со стороны АВВ на международном мероприятии стали Первый Заместитель Председателя Правления Ильхам Габибулаев, Управляющий Директор Фуад Исламов и директор департамента центрального казначейства Кямран Гусейнов.

Ежегодная выставка-конференция SIBOS является важной платформой, объединяющей представителей крупнейших мировых банковских и финансовых институтов, способствующей установлению деловых отношений, созданию инновационных тенденций в финансовом секторе и внедрению новых банковских практик и технологий. Это мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится с 1978 года.

В рамках выставки-конференции представители АВВ проведут встречи с представителями зарубежных финансовых институтов, в том числе с такими долгосрочными партнерами Банка как JP Morgan, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Credit Suisse, Societe Generale, “Türkiye İş Bankası” и другие. Партнерам будет предоставлена информация о новых проектах Банка, развитии и стратегических целях. В рамках встреч также будут обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.