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Турция совместно с Азербайджаном начала работу по увеличению пропускной способности TANAP - Эрдоган

Экономика Материалы 10 октября 2022 22:39 (UTC +04:00)
Турция совместно с Азербайджаном начала работу по увеличению пропускной способности TANAP - Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Совместно с Азербайджаном началась работа по увеличению пропускной способности TANAP до 32 миллиардов кубометров.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении после заседания Кабинета министров, передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

"Вместе с Азербайджаном мы начали работу по увеличению пропускной способности TANAP до 32 миллиардов кубометров. Углеводородное соглашение с Ливией создало новую область сотрудничества в области добычи нефти и нефтепродуктов в континентальной части этой страны", - отметил Эрдоган.

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