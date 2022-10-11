Азербайджан и Молдова развивают отношения во всех экономических сферах - Сахиб Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Молдова развивают отношения во всех экономических сферах.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на встрече с представителями бизнес-кругов.

«В январе-августе 2022 года товарооборот составил 13,5 миллиона долларов. Экспорт из Азербайджана в Молдову вырос в 13 раз», - сказал замминистра.

По его словам, объем двусторонних инвестиций также увеличивается. С 1995 по 2021 годы Азербайджан инвестировал в Молдову порядка 9,7 миллиона долларов, в то время как Молдова инвестировала 3,8 миллиона долларов.

«Конечно, эти показатели могут многократно возрасти. У нас много возможностей для расширения нашего сотрудничества, и сегодняшнее заседание, на котором присутствуют представители бизнес-сектора обеих стран, поспособствует плодотворному экономическому сотрудничеству между нашими странами», - сказал замминистра.