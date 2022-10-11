Азербайджан проводит политику "открытых дверей" в сфере иностранных инвестиций - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит политику "открытых дверей" в сфере иностранных инвестиций.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

«Иностранные инвесторы в Азербайджане пользуются теми же правами, что и местные предприниматели. Промышленные зоны, созданные в нашей стране, предоставляют значительные преимущества с точки зрения таможенных и налоговых льгот. Они также находятся в непосредственной близости от Бакинского морского порта», - сказал Мамедов.

По его словам, Свободная экономическая зона Алят также играет большую роль в привлечении иностранных инвестиций в страну.

«Привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетных направлений политики Азербайджана», - добавил замминистра.