Молдова и Азербайджан стремятся расширить сотрудничество в секторе сельского хозяйства - Наталья Гаврилица

БАКУ /Trend/ - Молдова и Азербайджан стремятся расширить сотрудничество в секторе сельского хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом сказала во вторник журналистам в Баку премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица.

«Мы говорили о целом ряде вопросов. У меня были очень плодотворные дискуссии с официальными лицами Азербайджана. Существует целый ряд потенциальных областей сотрудничества», - сказала она.

По ее словам, в настоящее время Молдова находится в фазе диверсификации не только энергетических ресурсов, но и удобрений.

«Мы ищем инвесторов в переработку нашего сельского хозяйства. Наше сотрудничество в этом смысле уже плодотворно. Мы уже импортируем удобрения из Азербайджана», - отметила Гаврилица.

Молдова также получила очень положительный отклик с точки зрения увеличения транспортных операций с Азербайджаном.

«Бизнесмены как из Азербайджана, так и из Молдовы, сталкивающиеся с текущими проблемами, связанными с перебоями в логистике, могут извлечь из этого огромную выгоду», - подчеркнула премьер-министр.